Nibali vence Volta à Lombardia pela segunda vez

Lusa 07 Out, 2017, 17:35 | Ciclismo

O vencedor do Tour, em 2014, e da Vuelta, em 2010, e bicampeão do Giro, em 2013 e 2016, reconquistou a prova, que partiu de Bérgamo, em 06:15.29 horas, gastando menos 28 segundos do que Alaphilippe, que já tinha sido segundo na Liège-Bastogne-Liège de 2015 e terceiro da Milão-Sanremo deste ano.



Nibali, que já tinha vencido a clássica lombarda em 2015, atacou a 17 quilómetros da meta, destacando-se de Alaphilippe e do primeiro grupo perseguidor, encabeçado pelo seu compatriota Gianni Moscon (Sky), que terminou na terceira posição, a 38 segundos.



Antes, na descida para Como, a cerca de 40 quilómetros da chegada, quando o francês Mikaël Chérel (AG2R) seguia na dianteira, o belga Laurens De Plus (Quick-Step Floors) sofreu uma queda aparatosa, caindo numa ravina após transpor os rails de segurança. O corredor foi transportado para um hospital mas, segundo a sua equipa, não sofreu ferimentos graves.



Rui Costa (UAE Team Emirates) foi o 54.º a cruzar a meta, 11.05 minutos depois de Nibali, e Nuno Bico (Movistar) o 98.º, a 21.25 do vencedor, enquanto José Gonçalves (Katusha-Alpecin) não terminou este 'monumento'.