Nick Schultz lidera Volta à Catalunha

Schultz, de 29 anos, completou os 173,9 quilómetros com partida e chegada em Sant Feliu de Guíxols em 4:11.38 horas, batendo sobre a meta o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo, e um colega de equipa, o britânico Stephen Williams, terceiro.



De resto, Pogacar, o grande favorito à vitória final, ainda ‘saltou’ do pelotão, que entrou a dois segundos do vencedor, para tentar fechar a distância para Schultz, mas não foi a tempo de vestir já a camisola de líder.



A ‘sua’ UAE Emirates foi controlando a fuga do dia, de cinco corredores, e depois as tentativas de ataques de candidatos à geral, como o intento do belga Mauri Vansevenant (Soudal-QuickStep).



O pelotão chegou compacto ao Alto de Sant Grau, de segunda categoria, e Marc Soler e o português João Almeida impuseram um ritmo alto, tendo controlado quase tudo entre ambos menos o ataque, decisivo, de Schultz.



Pogacar, que aqui ‘combate’ sobretudo contra o norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), não conseguiu alcançá-lo, mas na terça-feira, na segunda etapa com 185,6 quilómetros iniciados em Mataró, terá uma oportunidade de ouro para liderar, com a subida de categoria especial a Vallter 2000 no final da tirada.



João Almeida acabou por chegar no 48.º posto, a 31 segundos, ocupando o mesmo lugar na geral.