Operação Prova Limpa. PJ deteve duas pessoas em processo de investigação sobre ciclismo profissional

Em causa uma operação destinada à deteção de métodos proibidos e substâncias ilícitas suscetíveis de adulterar a verdade desportiva em provas do ciclismo profissional, refere a Judiciária.







“No decurso das diligências foram apreendidas diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo”, refere um comunicado da PJ.





A operação policial envolveu um total de cerca de 120 elementos provenientes da Diretoria do Norte e ainda das Diretorias do Centro e do Sul, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga, Guarda e Vila Real e Guarda. Contou ainda com a colaboração da Autoridade Antidopagem de Portugal.





Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial. O inquérito está em segredo de justiça.