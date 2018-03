Pantano vence quinta etapa e Valverde mantém liderança da Volta à Catalunha

Lusa Comentários 23 Mar, 2018, 16:15 | Ciclismo

No final da etapa mais longa da prova, com 212,9 quilómetros, Pantano impôs-se ao norueguês Vegard Stake Laengen (UAE-Team Emirates), cortando a meta em 5:20.53 horas.



A 10 segundos ficou o esloveno Matej Mohoric (Barhain-Merida), enquanto Valverde chegou na oitava posição, a 14 segundos de Pantano.



Após uma ronda de média montanha, Valverde manteve a vantagem sobre os colombianos Egan Arley Bernal (Sky), que está a 16 segundos, e Nairo Quintana (Movistar), que está a 26.



O português Ricardo Vilela (Manzana Postobon) terminou a etapa na 55.ª posição, com o mesmo tempo de Valverde, enquanto Joaquim Silva (Caja Rural) foi 96.º, a 38 segundos do vencedor.



Vilela subiu a 28.º da geral, a 2.46 minutos, e Joaquim Silva ascendeu ao 92.º lugar, a 25.07.



No sábado, disputa-se a sexta e penúltima etapa, entre Vielha e Torrefarera, num percurso de 203 quilómetros, com três contagens de montanha de segunda categoria.