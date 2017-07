Pelotão da Volta a França sobe ao céu nos Alpes

Mário Aleixo - RTP 20 Jul, 2017, 08:13 / atualizado em 20 Jul, 2017, 08:13 | Ciclismo

As montanhas alpinas recebem esta quinta-feira a última etapa em alta montanha na prova deste ano.



Hoje corre-se a 18ª etapa, entre Briançon e Izoard, na distância de 179,5 km.



A terceira e última chegada em altitude na Volta a França culminará no longo e exigente Izoard – 14,1 km com uma inclinação média de 7,3%. Antes o Col der Vars (contagem de 1ª categoria) endurecerá a corrida e os movimentos táticos.



Da etapa de quarta-feira fica o registo do atraso de alguns dos candidatos à vitória final em relação ao camisola amarela Chris Froome.



Daniel Martin, Louis Mentjes, Fabio Aru e Simon Yates foram os principais penalizados à chegada.



Froome manteve a camisola amarela agora com 27 segundos de vantagem sobre Rigoberto Uran e Romain Bardet.



Tiago Machado, da Katusha, desceu três lugares e ocupa o 74º lugar na geral individual.