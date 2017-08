Pelotão da Vuelta ataca a média montanha

Mário Aleixo - RTP 23 Ago, 2017, 07:26 | Ciclismo

Dia incómodo para as pernas, num constante sobe e desce com contagens de montanha que não sendo demasiado duras (três de 2ª categoria e duas de 3ª), têm como principal dificuldade a primeira chegada em altitude, na Ermida de Santa Lucia, onde as diferenças deverão ser mínimas.



A “tirada” de terça-feira foi discutida ao “sprint” com Matteo Trentin, da Quick-Step, a ser o mais rápido. O italiano mostrou todos os seus créditos de velocista e em final de contrato com a sua equipa quis deixar a marca pessoal na corrida.



O camisola “roja” continua a ser Christopher Froome, da Sky, que mantém os dois segundos de vantagem sobre um trio formado por David de la Cruz da Quick Step, Nicolas Roche e Van Garderen ambos da BMC.



Na classificação geral individual o quinteto de portugueses em prova está firme: Nelson Oliveira (21º), Rui Costa (24º), Ricardo Vilela (54º), José Gonçalves (117º) e Rafael Reis (184º).



Só José Gonçalves desceu algumas posições porque teve de ceder a bicicleta a Zakarin e acabou por chegar à meta com 21 minutos de atraso.