Peter Sagan desclassificado e Mark Cavendish abandona

Mário Aleixo - RTP 05 Jul, 2017, 07:38 / atualizado em 05 Jul, 2017, 07:38 | Ciclismo

Mark Cavendish foi vítima de uma cotovelada do eslovaco Peter Sagan no “sprint” de chegada da etapa do Tour que viria a ser ganha pelo francês Arnaud Démare (FDJ).



Numa primeira fase, retiraram-lhe o segundo lugar a Sagan e foi aplicada uma penalização de meio minuto, mas mais tarde a sanção agravou-se e o eslovaco teve mesmo de fazer as malas e deixar a caravana do Tour.



A equipa Bora-hansgrohe protestou a exclusão do ciclista como se pode ler no comunicado da formação: "O campeão do mundo Peter Sagan foi hoje desqualificado (...). A equipa discorda com a decisão e protestou oficialmente", ao mesmo tempo que pediu a reintegração de Sagan na corrida e a manutenção dos resultados iniciais.



O colégio de comissários da Volta a França considerou que o eslovaco provocou, com uma cotovelada, a queda do britânico Mark Cavendish (Dimension Data), colocando "seriamente em risco vários corredores no 'sprint'".



A quarta etapa da Volta a França foi ganha pelo francês Arnaud Démare (FDJ), à frente de Sagan. Após a desclassificação do eslovaco, o norueguês Alexander Kristoff ficou em segundo, à frente do alemão Andre Greipel (Lotto Soudal).



Geraint Thomas segura amarela e Tiago Machado aguenta



Após a etapa de terça feira o ciclista Geraint Thomas, da Sky, manteve a camisola amarela cpm 12 segundos de vantagem sobre o colega de equipa Christhoper Froome.



O único português em prova Tiago Machado é o melhor da sua equipa, a Katusha, e ocupa o 50º lugar da geral individual a 1m 30 s da liderança.



Testar capacidades na média altitude



Depois dos primeiros dias corridos em terreno plano é a vez da estrada começar a empinar e os mais aptos e favoritos à vitória final começarem a surgir na frente.



Esta quarta feira corre-se a quinta etapa na distância de 160,5 km.



Trata-se da primeira “tirada” corrida em território francês e primeiro final em altitude, num dia de média montanha nos Vogos.



A Côte d’Esmouliéres surge como aperitivo e os favoritos à vitória final podem exibir trunfos na dura subida para La Planche des Belles Filles (5,9 km a 8,5 por cento de desnível), de boas recordações para Froome em 2012.