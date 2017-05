Peter Sagan ganha na Volta à Califórnia

Mário Aleixo - RTP 17 Mai, 2017, 11:42 | Ciclismo

O ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgroe) venceu ao "sprint", a terceira etapa da Volta à Califórnia, Estados Unidos, entre Pismo Beach e Morro Bay, na distância de 186,5 quilómetros.



O bicampeão mundial completou a etapa em 4:53.26 horas, superiorizando-se nos metros finais ao alemão Rick Zabel (Katusha-Alpecin) e ao italiano Simone Consonni (UAE Emirates), que terminaram com o mesmo tempo do vencedor.



Os dois portugueses em prova, Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) e Tiago Machado (Katusha-Alpecin) terminaram no segundo grupo do pelotão, que cortou a meta três segundos depois, o primeiro em 29º e o segundo na 59ª posição.



Na geral, continua a liderar o polaco Rafal Majka, da mesma equipa de Sagan, seguido de perto pelo australiano George Bennett (LottoNL-Jumbo), a dois segundos.



Quanto aos portugueses, Tiago Machado segue no 27º lugar, a 4.47 minutos do primeiro, enquanto Ruben Guerreiro é 51º, a 6.04 minutos.



Esta quarta feira corre-se a quarta etapa, que ligará Santa Barbara a Santa Clarita, na distância de 160 quilómetros.