Philippe Gilbert também falha Volta a Itália

"É um golpe muito duro para mim perder o Giro, uma corrida bonita em que fui bem-sucedido várias vezes, mas este tipo de lesões são sempre delicadas e não é recomendável apressar a recuperação. É a melhor decisão que poderíamos tomar", assumiu o vencedor da Amstel Gold Race e da Volta à Flandres.



De acordo com os médicos da Quick-Step Floors, o campeão belga deverá ficar duas semanas em repouso absoluto antes de voltar aos treinos. Por isso, Gilbert não poderá alinhar com a sua equipa na Volta a Itália, que começa a 05 de maio, na Sardenha.



Na segunda-feira, o ciclista belga tinha anunciado que ia falhar a Flèche Wallonne, na quarta-feira, e a Liège-Bastogne-Liège, no domingo, devido à queda sofrida no domingo, que o deixou magoado na zona costal direita.



Gilbert, que foi atendido no hospital após ter vencido, no domingo, pela quarta vez, a Amstel Gold Race, tem uma lesão no rim direito.



"Quando caí senti uma dor, mas voltei a subir para a bicicleta, as coisas melhoraram e a dor foi desaparecendo. Infelizmente, após a corrida, a dor voltou, e, juntamente com o médico, decidi ir ao hospital fazer exames", explicou o ciclista.