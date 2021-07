Pogacar vence segunda etapa consecutiva e aumenta vantagem na geral

Na última das três chegadas em alto da 108.ª edição do Tour, o campeão em título, de 22 anos, cumpriu os 129,7 quilómetros entre Pau e Luz-Ardiden em 03:33.45 horas, e deixou a dois segundos os seus mais diretos adversários, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (INEOS), respetivamente segundo e terceiro na tirada.

O agora também líder da classificação da montanha reforçou a amarela, tendo o dinamarquês da Jumbo-Visma na segunda posição, a 05.45 minutos, e o equatoriano da INEOS na terceira, a 05.51.

Na sexta-feira, os `sprinters` que restam no pelotão voltam a ter uma oportunidade de vencer na ligação de 207 quilómetros entre Mourenx e Libourne.

Tour: Carapaz diz que pódio está "quase decidido", Pogacar desfuta de "prenda" extra



Richard Carapaz considerou que o pódio final da Volta a França em bicicleta está “quase decidido”, enquanto Tadej Pogacar só pensa em desfrutar, depois de assegurar a vitória na classificação da montanha, definida como “uma prenda suplementar”.



“Ainda faltam dois dias e pode acontecer qualquer coisa, mas penso que o pódio está quase decidido”, declarou o terceiro da geral, após uma “dura” 18.ª etapa, na qual teve “um resultado bom, porque esteve na discussão pela vitória” na tirada, conquistada por Tadej Pogacar (UAE Emirates).



O equatoriano da INEOS foi terceiro na etapa, a dois segundos do camisola amarela, e mostrou-se satisfeito com o resultado alcançado, “depois do esforço incrível de toda a equipa”, que impôs o ritmo durante as duas subidas, o Tourmalet e Luz Ardiden (esta coincidente com a meta), dos 129,7 quilómetros desde Pau.



“O nosso objetivo era tentar ganhar a etapa e tentámos até ao final. Sabíamos que os nossos rivais estavam mais fortes, pelo que estou bastante contente com o que consegui”, assumiu o vencedor do Giro2019, que hoje voltou a ficar atrás do vice-líder da geral, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).



Os três primeiros chegaram isolados ao alto de Luz Ardiden, onde o campeão em título ganhou pela terceira vez (a segunda consecutiva) nesta edição e garantiu a vitória final na classificação da montanha, acrescentando ao seu palmarés a emblemática camisola dos pontos, “uma prenda suplementar”, que, contudo, e com muita pena sua, não vai poder vestir, por ter a amarela, “o verdadeiro grande objetivo”, na sua posse.



“Estou encantado, vivo numa realidade paralela neste momento. Ganhar uma segunda etapa com a camisola amarela é algo em que tenho dificuldade em acreditar. Em criança, sonhava apenas estar à partida do Tour, não ganhá-lo”, assumiu.



Questionado sobre o sorriso que raramente abandona o seu rosto, mesmo quando está a escalar montanhas, o esloveno de 22 anos lembrou o propósito do desporto: “divertirmo-nos, desfrutar ao fazer o nosso trabalho.”



“Os meus treinadores e o meu diretor desportivo dizem-me sempre ‘continua a divertir-te, isto é um jogo, às vezes ganhas, outras perdes’. E mesmo quando tenho um dia mau, outro melhor virá”, completou.



O líder da UAE Emirates revelou ter adorado esta etapa, “mesmo tendo sido difícil no Tourmalet, onde a INEOS impôs o ritmo”.



“Mas, quando tenho boas pernas, tento sempre atacar. O objetivo é desfrutar”, declarou, mostrando-se satisfeito por pertencer a uma nova geração do ciclismo, que, na sua opinião, proporcionará uma década bonita à modalidade.



“Acredito que estamos perante uma boa geração. O ciclismo é agora diferente relativamente ao passado e estou orgulhoso de pertencer a esta nova vaga”, concluiu, referindo-se a jovens valores com credenciais comprovadas, como o seu vice-líder Vingegaard e o vencedor do Tour2019 e do Giro2021, o colombiano Egan Bernal (INEOS), ambos com 24 anos, e até Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), ainda uma incógnita em grandes voltas aos 21 anos.



Mais veterano, apesar dos seus 26 anos, Enric Mas (Movistar) foi hoje quarto na etapa, falhando os dois objetivos a que se propôs na 18.ª tirada, embora tenha atacado a 700 metros do alto de Luz Ardiden, numa movimentação que fez saltar Pogacar.



“Eu vim aqui à procura do pódio e, neste momento, sou sexto, por isso não estou satisfeito. Vou tentar fechar da melhor maneira possível este Tour, que ainda faltam dias duros, especialmente o contrarrelógio de sábado”, disse o quinto classificado da edição do ano passado, que está a mais de quatro minutos de Carapaz.