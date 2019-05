Portugal ganha cinco medalhas em ciclismo de pista

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Mai, 2019, 08:22 / atualizado em 20 Mai, 2019, 08:22 | Ciclismo

Maria Martins junta o terceiro lugar de domingo ao primeiro conseguido no sábado no concurso de omnium.



No último dia de provas, no velódromo de Minsk, João Matias foi quinto no scratch, numa prova ganha pelo russo Andrei Sazanov, e na qual Miguel do Rego foi 14.º.



A dupla portuguesa João Matias e Miguel do Rego competiu ainda na prova de madison, tendo concluído na sétima posição.





A seleção portuguesa saiu de Minsk com cinco medalhas conquistadas por Maria Martins, primeira no omnium e terceira no scratch, e João Matias, que foi bronze nas provas de perseguição individual, corrida por pontos e omnium.