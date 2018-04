Primoz Roglic vence "crono" e assume liderança da Volta ao País Basco

Lusa Comentários 05 Abr, 2018, 17:23 | Ciclismo

O esloveno, que tinha sido segundo na primeira e segunda etapas, atrás de Alaphilippe, ‘vingou-se’ no quarto dia de prova, ao vencer o contrarrelógio, cumprindo os 19,4 quilómetros da prova em 22.26 minutos.



O resultado permitiu ao esloveno de 28 anos anular os oito segundos de desvantagem e subir à liderança, agora com 34 segundos de vantagem para o francês, no segundo posto, e 1.33 minutos para o holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo), que fecha o pódio da geral.



Roglic, vencedor em 2017 da Volta ao Algarve, é vice-campeão mundial de contrarrelógio e esteve à altura do favoritismo que lhe era atribuído à partida.



O português Rui Costa (UAE Team Emirates) fechou o ‘crono’ em 38.º, com mais 1.20 minutos que o vencedor, e subiu três posições na geral, para 27.º, a 4.12 de Roglic, enquanto Rúben Guerreiro (Trek-Segafredo) caiu para 82.º na geral ao ser 102.º na etapa.



Na sexta-feira, a quinta e penúltima etapa da ‘Itzulia’ apresenta 164,7 quilómetros de ligação entre Vitoria e Eibar, com uma contagem de montanha de primeira categoria nos últimos 20 quilómetros a testar a nova liderança de Roglic e os restantes candidatos à vitória final.