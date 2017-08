Queda impede portugueses de discutir segunda etapa da Volta a França do Futuro

Lusa 19 Ago, 2017, 18:02 | Ciclismo

O campeão holandês de sub-23 cortou primeiro a meta em 3:05.28 horas, à frente do colombiano Álvaro José Hodeg e do norueguês Kristoffer Halvorsen, ambos com o mesmo tempo do vencedor.



A chegada fica marcada pela queda de um corredor francês, que embateu nas proteções da estrada e bloqueou o pelotão na última curva antes da meta, apanhando Francisco Campos e Rui Oliveira, que vinham a aproximar-se da frente da corrida para discutir a etapa.



Apesar das perdas de tempo terem sido anuladas, Rui Oliveira perdeu o 12.º posto que tinha conquistado no primeiro dia e caiu para a 66.ª posição, ao ser 124.º no dia de hoje, a quatro segundos do camisola amarela, que continua a ser o dinamarquês Kasper Asgreen.



O melhor ciclista luso em prova é agora Tiago Antunes, que subiu à 35.ª posição (era 53.º), ao terminar em 31.º no dia de hoje, em que Hugo Nunes foi 50.º e é agora 39.º à geral.



Francisco Campos, que terminou uma posição abaixo de Oliveira, é 122.º na geral, imediatamente seguido por André Carvalho e José Fernandes.



A prova francesa, a última da Taça das Nações sub-23, decorre até 26 de agosto e no domingo fará os ciclistas percorrer os 125,7 quilómetros entre Missillac e Châteaubriant, com mais uma chegada apropriada para os velocistas do pelotão.