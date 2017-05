Raúl Alarcón domina Grande Prémio Jornal de Notícias

Lusa 26 Mai, 2017, 21:24 | Ciclismo

Durante a manhã, Raúl Alarcón foi o mais forte na ligação de 83,7 quilómetros entre a Maia e o alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e repetiu a dose à tarde, impondo-se no contrarrelógio individual de 6,7 quilómetros, entre Barcelos e o alto da Franqueira.



No setor matinal, a W52-FC Porto assumiu a responsabilidade da corrida, selecionando o pelotão nos últimos três quilómetros, de subida em empedrado, desde Viana do Castelo até Santa Luzia, com Raúl Alarcón a cortar a meta em primeiro, com o tempo de 1:58.19 horas.



O português João Benta (RP-Boavista) chegou no segundo lugar, com o mesmo tempo, e queixou-se de sprint irregular do espanhol, reclamação não atendida pelo colégio de comissários. O terceiro, a dois segundos, foi o vencedor do ano passado no alto de Santa Luzia, o também nacional Daniel Mestre (Efapel).



O excelente estado de forma do 'dragão' espanhol, que no início do mês venceu a Volta às Astúrias diante do colombiano Nairo Quintana (Movistar), o atual camisola rosa do Giro, ficou novamente em evidência no curto contrarrelógio da tarde.



O quarto classificado da Volta a Portugal do ano passado pedalou a uma média de 30,263 km/h rumo ao triunfo, consumado em 13.17 minutos.



O seu companheiro Rui Vinhas, vencedor da Volta2016, foi segundo, a dois segundos, com o também 'azul e branco' Amaro Antunes a ser terceiro, a oito.



Na geral, Raúl Alarcón termina o terceiro dia de competição com 18 segundos de vantagem sobre João Benta. Seguem-se três homens da W52-FC Porto: Rui Vinhas é terceiro, a 19 segundos, Amaro Antunes é quarto, a 25, e António Carvalho quinto, a 33.



"Este contrarrelógio tornava-se duro. Os últimos quilómetros em subida eram difíceis, mas a parte plana não era fácil, pois tínhamos de dar o máximo. Faltam ainda disputar duas etapas. Há que dar tudo na estrada, mas tudo está agora mais bem encaminhado. Vamos jogar em equipa, como sempre fizemos", disse o dono da camisola amarela.



O 27.º Grande Prémio Jornal de Notícias prossegue no sábado com a realização da terceira etapa, uma viagem de 178,4 quilómetros, entre Viana do Castelo e Ovar.