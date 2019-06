Raúl Alarcón vai na frente do 40.º Grande Prémio Abimota

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Jun, 2019, 07:40 / atualizado em 21 Jun, 2019, 07:40 | Ciclismo

Após um "crono" coletivo que os "dragões" venceram, com dois segundos de vantagem sobre a espanhola Euskadi, segunda, e a lusa EFAPEL, terceira, o vencedor da Volta a Portugal em 2017 e 2018 foi o primeiro a cortar a meta e vestiu a camisola amarela.



“Foi um "crono" bastante curto, no qual sabíamos que tínhamos de dar tudo. Na parte final, estava bem e entrei primeiro (na meta), mas podia ser outro colega. Agora, importa é pensar na próxima etapa”, explicou o ciclista após o final da tirada.



A equipa do escalão ProContinental, única portuguesa no segundo nível do ciclismo mundial, conseguiu vencer o segundo contrarrelógio por equipas do calendário português, após já ter vencido no Grande Prémio Jornal de Notícias.



Para o chefe de fila dos azuis e brancos, esta participação tem como objetivo “tentar ganhar”, especialmente depois de em 2018 ter vestido a amarela até ao último dia, em que perdeu a vitória para o compatriota Óscar Pelegri.



“Nessa última etapa, não me senti bem e acabei por perder a corrida. Agora, estamos cá para voltar a tentar, sem dúvida”, atirou.



"Aquecimento" para a Volta a Portugal



A prova nacional, que decorre até domingo, culminando ao fim de quatro etapas em Águeda, serve para muitas equipas nacionais prepararem terreno para a Volta a Portugal, até por ser a penúltima corrida no calendário português antes da ‘prova rainha’.“É uma preparação para a Volta, sim, mas também para outras provas que vamos ter depois dessa corrida. Teremos muitas corridas para fazer, e estas são provas que sabem bem ganhar”, considerou.Alarcón lidera o GP Abimota, sendo seguido por dois colegas de equipa com o mesmo tempo, o líder da juventude Jorge Magalhães, segundo, e César Fonte, terceiro.Esta sexta-feira a segunda etapa liga Ourém a Mortágua ao longo de 170,3 quilómetros, com partida pelas 12h25 para uma tirada com duas contagens de montanha, ambas de terceira categoria, mas ainda longe da meta, num dia para os "sprinters".