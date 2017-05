Raúl Alarcón vence Volta às Astúrias

Lusa 01 Mai, 2017, 15:28 | Ciclismo

Alarcón, que foi segundo nas duas primeiras etapas e partiu para a tirada líder da geral, ganhou isolado o derradeiro desafio, concluindo os 120 quilómetros entre Cangas del Narcea e Oviedo em 2:48.12 horas.



Uma subida de segunda categoria, a cerca de 10 quilómetros do final, era o ponto onde os adversários poderiam tentar atacar a liderança do portista, mas Alarcón chegou sozinho, com sete segundos de avanço para o espanhol Óscar Sevilla (Medellin) e João Benta (Rádio Popular-Boavista).



O colombiano Nairo Quintana (Movistar), que era segundo da geral, a sete segundos, foi quinto, a 15 segundos, num 'top 10' que integrou ainda Ricardo Mestre (W52-FC Porto) e o espanhol Alejandro Marque (Sporting-Tavira), respetivamente oitavo e nono, a 40 segundos.



No final, Alarcón impôs-se em 12:20.42, deixando Nairo Quintana a 32 segundos, Oscar Sevilha e João Benta a 1.07, e Alejandro Marque a 1.40.



Nos 10 primeiros ficaram ainda Ricardo Mestre, sétimo a 1.50, Ricardo Vilela (Manzana Postobon), oitavo a 2.10, e Joaquim Silva (W52-FC Porto), nono a 2.17.