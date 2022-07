Remco Evenepoel ataca a solo e volta a vencer Clássica de San Sebastián

Evenepoel tem apenas 22 anos, mas hoje somou a 33.ª vitória profissional na estrada, com um solo de mais de 40 quilómetros que lhe permitiu concluir os 224,8 quilómetros com partida e chegada em San Sebastián em 5:31.44 horas.



O belga deixou toda a concorrência bem longe, de tal forma que os últimos quilómetros podiam ter sido uma ‘procissão’, com o francês Pavel Sivakov (INEOS) a ser quem mais perto chegou, sendo segundo a 1.58 minutos.



O também belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) completou o pódio, a 2.31, numa prova que juntou ciclistas a recuperar da Volta a França e outros, como Evenepoel, a caminho da melhor forma para a Volta a Espanha.



Mesmo abaixo do pódio, em quarto, o neerlandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) conseguiu o 10.º ‘top 10’ seguido na ‘Donostia Klasikoa’, que venceu em 2016.



Foram quase 45 quilómetros a solo para o belga, ante uma multidão basca que o ia ‘banhando’ de elogios e gritos de incentivo, num ataque a lembrar outro triunfo nesta época, na Liège-Bastogne-Liège, e a reconfirmar a sua apetência para se lançar de longe – e sem companhia.



O regresso a San Sebastián, onde tinha cimentado uma ‘lenda’ que começava a aparecer no pelotão internacional, foi frutífero e deixa boas indicações para a Vuelta, que arranca em 19 de agosto, e a que vai chegar já com 11 vitórias na temporada.



Ainda antes do arranque, nota para a homenagem ao espanhol Alejandro Valverde (Movistar), que aos 42 anos se vai retirar – venceu aqui duas vezes, em 2008 e 2014.



Na estrada, a história só teve uma nota dominante: Evenepoel foi deixando para trás, e desde muito cedo, todos quantos tentavam seguir-lhe a roda, ascensão após ascensão, até seguir sozinho para a vitória.



Rui Costa (UAE Emirates) foi o melhor português em prova, no 44.º posto, a 6.10 minutos, enquanto João Almeida (UAE Emirates) e Rúben Guerreiro (EF Education-Easy Post) não concluíram a clássica.