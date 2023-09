Remco Evenepoel vence pela terceira vez, Kuss é mais líder

O ainda campeão em título da Vuelta e líder da classificação da montanha integrou a fuga do dia e acabou por isolar-se dos seus companheiros de jornada, sendo o primeiro a cumprir os 178,9 quilómetros entre Pola de Allande e o alto de La Cruz de Linares, com o tempo de 04:47.37 horas. Também vindos da escapada, o italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) foi segundo, a 04.44 minutos, e o dinamarquês Andreas Kron (Lotto Dstny) terceiro, a 05.10.

Sepp Kuss cortou a meta a 09.29 minutos de Evenepoel e ganhou mesmo nove segundos a Jonas Vingegaard, com o dinamarquês a trabalhar para o seu companheiro norte-americano e a manter o segundo lugar, mas agora a 17. O esloveno Primoz Roglic completa o trio de homens da Jumbo-Visma no pódio da Vuelta, a 01.08 minutos, a diferença com que vai partir, na sexta-feira, para os 177,5 quilómetros essencialmente planos entre La Bañeza e Íscar.