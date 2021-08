Rodrigo Caixas conquista o ouro em scratch nos Europeus sub-23 de ciclismo

Ao longo das 60 voltas ao velódromo do complexo desportivo Omnisport, o português foi o mais forte, seguido do belga Tuur Dens, que arrecadou a prata, e do checo Daniel Babor, que ficou com o bronze.", declarou Rodrigo Caixas, depois de completar os 15 quilómetros, citado pelo site da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).Na terça-feira, a portuguesa Maria Martins conquistou a medalha de prata na disciplina de eliminação sub-23, apenas perdendo para a italiana Chiara Consonni, nova campeã.

Na sexta-feira, os portugueses entram novamente na pista, com Beatriz Roxo a disputar o concurso júnior de omnium, entre as 10h35 e as 18h35. Mais tarde, participam na corrida por pontos Maria Martins, na prova feminina, a partir das 15h55, e Diogo Narciso, na masculina, pelas 16h50.