Rohan Dennis vence prólogo da Volta à Suíça

Rohan Dennis cumpriu os seis quilómetros do circuito em Cham em 6.24 minutos, batendo o suíço Stefan Kung, seu companheiro na BMC, por oito segundos, e o austríaco Mathias Brandle (Trek) por nove.



Aos mesmos nove segundos de distância ficaram o australiano Michael Mattews e o holandês Tom Dumoulin, que recentemente venceu a Volta a Itália, ambos da Team Sunweb.



Nélson Oliveira foi 48.º a 28 segundos, enquanto Rui Costa (UAE Team Emirates) foi 61.º, mas com apenas mais um segundo do que o único compatriota em prova.



A segunda das nove etapas da Volta à Suíça disputa-se no domingo, novamente com início e fim em Cham, neste caso na distância de 172,7 quilómetros, numa tirada em que se destacam as quatro subidas de Horben, a 766 metros de altitude.