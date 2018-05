Ruben Guerreiro sobe ao nono lugar da Volta à Califórnia

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mai, 2018, 07:33 / atualizado em 16 Mai, 2018, 07:33 | Ciclismo

No final dos 197 quilómetros entre King City e o autódromo de Laguna Seca, Skujins cortou a meta isolado, em 4:52.47 horas, menos três segundos do que o norte-americano Sean Bennett (Hagens Berman Axeon) e oito do que o australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), o primeiro do pelotão.



Ruben Guerreiro, campeão nacional de fundo, cortou a meta na 15.ª posição, integrado no pelotão, enquanto Ivo Oliveira (Hagens Berman Axeon) foi 45.º, a 45 segundos de Skujins.



Na geral, o colombiano Egan Bernal (Sky) manteve a liderança, com 25 segundos de avanço sobre o polaco Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e 31 sobre o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott).



Guerreiro subiu uma posição na classificação e é agora nono, a 1.11 minutos de Bernal.





Esta quarta-feira, disputa-se a quarta etapa, um contrarrelógio de 34,7 quilómetros em San José.