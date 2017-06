Rui Costa foi segundo na sexta etapa, vencida pelo novo líder Domenico Pozzovivo

Lusa 15 Jun, 2017, 17:52 | Ciclismo

O trepador transalpino impôs-se em solitário no fim dos 166,7 quilómetros, disputados sob chuva, entre Locarno e La Punt, deixando Rui Costa, o espanhol Ion Izagirre (Bahrain-Merida) e o suíço Mathias Frank (AG2R) nas posições imediatas, a quatro segundos.



O italiano Damiano Caruso (BMC), que liderava à partida para a tirada, não foi além do sétimo posto, a 15 segundos, perdendo a liderança da corrida helvética, apesar de deter o mesmo tempo do compatriota. O holandês Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) permanece no terceiro posto, agora a 13 segundos.



Rui Costa, vencedor da prova em 2012, 2013 e 2014, subiu um lugar, para o sétimo posto, a 54 segundos de Pozzovivo, na véspera da antepenúltima etapa, que vai ligar Zernez e Solden, onde está instalada a meta, coincidindo com um prémio de montanha.



Nelson Oliveira (Movistar) concluiu a tirada de hoje na 36.ª posição, a 10.29 minutos do vencedor, e subiu 17 lugares na classificação para o 47.º posto, a 28.52 do italiano.