Rui Oliveira conquista bronze nos Europeus de pista de elite

20 Out, 2017 | Ciclismo

Esta é a primeira medalha da história do ciclismo português de pista nos Europeus de elite.



Rui Oliveira, de 21 anos, é o vigente campeão europeu de eliminação da categoria de sub-23.



No Velódromo de Berlim, o jovem ciclista da equipa norte-americana Axeon Hagens Berman atacou para garantir a medalha, sendo, posteriormente, superado pelo belga Gerben Thijssen, que se sagrou campeão europeu, e pelo Maksim Piskunov, que ficou com a prata.



O corredor gaiense festejou efusivamente o bronze conquistado, uma medalha que confirma a sua evolução desde que, em 2014, foi bronze em ‘scratch’ no Mundial e no Europeu de pista de juniores.



‘Produto’ da escola do Velódromo Nacional de Sangalhos (Anadia), Rui Oliveira é, a par do irmão gémeo Ivo, o mais consistente valor luso na pista.