Rui Vinhas ascende a nono na Volta a Burgos em bicicleta

Lusa Comentários 15 Ago, 2019, 21:41 | Ciclismo

Na exigente subida final (8,1 km a 9,1%), o colombiano Iván Ramiro Sosa (INEOS) bateu Óscar Rodríguez (Euskadi-Murias) e Antonio Pedrero (Movistar), por 17 e 24 segundos, respetivamente, e assumiu o comando da prova à frente dos dois espanhóis, com as mesmas diferenças, enquanto Rui Vinhas está a 1.12 minutos



Rui Costa (UAE-Emirates), que entrou para a terceira etapa na terceira posição, terminou a tirada no 20.º lugar, a 2.16 minutos do vencedor, e caiu para 17.º, a 2.06.



Joaquim Silva (W52-FC Porto) foi o 24.º na etapa e ascendeu ao 22.º lugar, a 2.46 minutos de Iván Ramiro Sosa. José Fernandes (Burgos-BH), chegou a 3.32 minutos do líder e segue na 26.ª posição, com igual atraso



Na sexta-feira, disputa-se a quarta etapa, com partida e chagada a Burgos, através de um percurso de 174 quilómetros.