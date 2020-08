Salgueiro em 9.º na prova de fundo de sub-23 dos Europeus

A chuva acompanhou os 136,6 quilómetros do percurso, tornando as estradas perigosas, mas, mesmo assim, o vencedor norueguês Jonas Iversby Hvideberg, que se impôs ao "sprint", cumpriu o trajeto em 3:11.17 horas, à média de 42,812 km/hora.Miguel Salgueiro, que acelerou na descida mais perigosa do percurso, de modo a garantir uma boa colocação na entrada para o "sprint" final, cortou a meta quatro segundos depois do vencedor, inserido num grupo de várias dezenas de ciclistas.A fuga principal da prova, formada a cerca de 40 quilómetros da meta, teve como principais animadores os ciclistas que viriam a terminar no pódio: Jonas Iversby Hvideberg, o dinamarquês Anthon Charmig e o checo Vojtech Repa.





Ainda no que diz respeito aos restantes portugueses, Guilherme Mota terminou no 70.º lugar, a 55 segundos do vencedor, Afonso Silva no 83.º, a 2.52 minutos, e Pedro Miguel Lopes, que integrou a fuga que viria a discutir as medalhas, acabou por abandonar, devido a cãibras.





Selecionador satisfeito







", referiu o selecionador nacional, José Poeira.José Poeira realçou ainda a prova de Miguel Salgueiro, considerando que o ciclista "".Os Europeus terminam na sexta-feira e Portugal terá quatro ciclistas em ação.

Beatriz Roxo e Daniela Campos partem às 8h00 para os 68,25 quilómetros da prova de fundo para juniores femininas e Fábio Fernandes e João Fernandes defendem as cores nacionais nos 109,2 quilómetros da corrida de juniores masculinos, a partir das 10h20.