Segunda vitória de Trentin na Volta a Espanha

Lusa 29 Ago, 2017, 18:13 | Ciclismo

O italiano de 28 anos cumpriu os 164,8 quilómetros do dia ao fim de 3:34.56 horas, batendo ao ‘sprint’ o companheiro de fuga, o espanhol José Joaquín Rojas (Movistar), que terminou a um segundo, com o também espanhol Jaime Roson (Caja Rural-Seguros RGA) a fechar o pódio, a 19 segundos.



Trentin, que na próxima temporada vai correr na Orica-Scott, já tinha vencido na quarta etapa, quando se tornou o 100.º ciclista a vencer nas três ‘grandes voltas’, conseguindo desta feita a quarta vitória da Quick-Step Floors na prova, depois de cinco no ‘Giro’ de Itália e outras tantas no ‘Tour’ de França, e a 46.ª da temporada para a equipa belga, que lidera o ‘ranking’ UCI por equipas.



O italiano, de 28 anos, recuperou ainda a camisola verde, dos pontos, que já trazia vestida, mas por ser segundo atrás do líder Froome.



Na luta pela geral, o grande vencedor do dia foi o irlandês Nicolas Roche (BMC), que abriu um espaço de 29 segundos entre ele e os restantes favoritos à geral, igualando agora o colombiano Esteban Chaves (Orica-Scott) no pódio, a 36 segundos do britânico, sendo que o segundo lugar de Rojas o 'catapultou' para o quinto posto (era 19.º), com o espanhol David de la Cruz (Quick-Step Floors) a sair do 'top 10'.



Depois de uma primeira parte do dia em que o pelotão ‘abafou’ quase todas as tentativas de fuga, formou-se, a 65 quilómetros da meta, um grupo de 17 corredores, que conseguiu criar uma vantagem que chegou a ultrapassar os cinco minutos. Neste grupo seguia o português Rafael Reis (Caja Rural-Seguros RGA), mas também o camisola verde Trentin ou o espanhol Luis Leon Sanchez (Astana).



Depois de ‘desmantelada’ a fuga, que se espalhou na subida de primeira categoria a poucos quilómetros da meta, Trentin, Rojas e o ‘chefe de fila’ de Reis, o espanhol Jaime Roson, foram os ‘resistentes’, enquanto no grupo dos favoritos o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida) fazia uso da sua capacidade nas descidas para tentar afastar-se de Froome, sem sucesso.



Na chegada a Alhama de Múrcia, Rojas, que procurava vencer na terra natal, ainda tentou lançar o ‘sprint’, mas Trentin mostrou-se forte demais para o espanhol, com Roson a fechar o pódio e Rafael Reis em 10.º lugar, já a mais de três minutos dos vencedores.



Além do dia positivo do português da Caja Rural, que subiu ao 134.º lugar da geral individual, os restantes lusos em prova não estiveram inspirados, ainda que o 55.º posto de Ricardo Vilela (Manzana Postobon), a quase oito minutos de Trentin, lhe tenha permitido subir 10 posições para 47.º na geral, a 39 minutos.



Após chegar com um atraso de mais de 13 minutos, Rui Costa (UAE Emirates) caiu para 28.º na geral (era 22.º), enquanto Nelson Oliveira (Movistar), que era o melhor luso em prova na 19.ª posição, caiu para o 26.º posto, após ser 89.º no dia.



Na quarta-feira, os ciclistas enfrentam a ligação entre Lorca e o Observatório Astronómico de Calar Alto, de 187,5 quilómetros, com duas subidas de primeira categoria, a última a coincidir com a meta, num dos mais duros testes às aspirações dos candidatos à vitória final.