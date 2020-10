Sofia Kenin afasta Kvitova e vai discutir título com Iga Swiatek

Vencedora do Open da Austrália em 2020, Kenin, sexta jogadora do mundo, volta a discutir uma final de um `major`, depois uma exibição consistente diante da 11.ª classificada do `ranking` WTA e sétima pré-designada em Paris, em que conseguiu fazer o `break` por duas vezes no primeiro `set`, sucedendo-se duas novas quebras de serviço no segundo, decisivas para vencer.

Na final, a norte-americana, de 21 anos, vai lutar pelo título diante da surpresa do torneio parisiense, a polaca Iga Swiatek, 54.ª, que nas `meias` eliminou a argentina Nadia Podoroska, 131.º.