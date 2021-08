Storer vence oitava etapa e Roglic mantém liderança

No final do percurso entre Gandía e Balcón de Alicante (152 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, Storer venceu isolado, em 4:10.13 horas, menos 21 segundos do que o espanhol Carlos Verona (Movistar) e 59 do que o russo Pavel Sivakov (Ineos).

Roglic manteve a camisola vermelha, com oito segundos de avanço sobre o austríaco Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) e 25 sobre o espanhol Enric Mas (Movistar).

No sábado corre-se uma etapa praticamente plana, num percurso de 173,7 quilómetros, entre Santa Pola e La Manga del Mar Menor.