Terreno começa a inclinar na Volta a França

Mário Aleixo - RTP 13 Jul, 2017, 08:07 / atualizado em 13 Jul, 2017, 08:07 | Ciclismo

Hoje é dia de descanso para o “sprinter” Marcel Kittel que já soma cinco vitórias em etapas mas com o terreno a empinar limitar-se-á a cumprir calendário.



Corre-se a 12ª etapa que ligará Pau a Peyragudes, na distância de 214,5 km.



Chegam os Pirinéus com o segundo final em altitude. Com seis contagens de montanha, o desgaste começa no início mas a etapa ficará ao rubro nos últimos 50 km que incluem passagem por Port de Balés (contagem de categoria especial), Peyresourde (1ª categoria) e Peyragudes (2ª), 2,4 km com inclinação de 8,4 por cento, num dia que pode causar profundas marcas no pelotão.



Ninguém se dá por vencido e mesmo Alberto Contador (12º a 5m 15s) já prometeu não dar tréguas ao afirmar no final da “tirada” de ontem: “Quem pensa que me dou por vencido não me conhece”.



Expetativa também para ver qual o desempenho do único português em prova – Tiago Machado -, que ocupa o 56º lugar na classificação geral individual.