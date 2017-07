Thomas segura liderança na vitória de Sagan

Mário Aleixo - RTP 04 Jul, 2017, 07:40 / atualizado em 04 Jul, 2017, 07:41 | Ciclismo

O ciclista da Sky foi oitavo na terceira etapa e conservou a liderança, apesar de Chris Froome ter subido ao segundo lugar da geral, depois de Stefan Kung e Marcell Kittel se atrasarem na parte final da “tirada” que foi ganha ao “sprint” por Peter Sagan.



O único português em prova Tiago Machado, da Katusha, terminou a etapa na 54ª posição a 28 segundos do vencedor.



Machado subiu 36 posições na classificação geral individual e situa-se agora no 51º lugar a 1m 30 segundos do camisola amarela.



A “tirada” desta terça feira, a quarta, na distância de 2017,5 quilómetros liga Mondorf-Les bains a Vittel.



O Luxemburgo acolhe a última saída do estrangeiro da Volta à França, em mais uma etapa que ultrapassa os 200 quilómetros mas sem muitas dificuldades em termos de percurso.



Apenas uma contagem de montanha de 4ª categoria a 30 km da meta, naquela que será uma nova oportunidade para os homens mais rápidos lutarem pela vitória.