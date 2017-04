Thomas sobe à liderança na Volta aos Alpes, Mendes desce a 16º

Lusa 19 Abr, 2017, 17:21 | Ciclismo

Na subida para Funes, Thomas aliou-se ao colega espanhol Mikel Landa, com os dois a fazerem a 'dobradinha' para a Sky, no final dos 137,5 quilómetros da tirada que partiu de Villabassa e não escalou o Passo delle Erbe (2.000 metros), devido à queda de neve.



O duo da equipa britânica, que vai repartir a liderança da Sky na Volta a Itália, cumpriu a terceira etapa em 03:47.50 horas, deixando o terceiro classificado, o italiano Domenico Pozzovivo (AG2R), a quatro segundos, e o anterior líder, o francês Thibaut Pinot (FDJ), a 13.



Thomas é agora primeiro da geral, tendo 16 segundos de vantagem sobre Pozzovivo e 19 sobre Pinot.



O campeão nacional José Mendes, que foi 21.º na etapa a 01.19 minutos, desceu à 16.ª posição da geral e está a 01.48 minutos do galês.



O ciclista do Sporting-Tavira Rinaldo Nocentini, em representação da seleção de Itália, é 94.º, a 41.47 minutos, depois de hoje ter perdido 19.17.



Na quinta-feira, cumpre-se a quarta etapa da Volta aos Alpes, uma ligação de 165,3 quilómetros entre as localidades italianas de Bolzano e Cles.