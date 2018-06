Thomas vence Critério do Dauphiné após vitória de Yates na última etapa

Lusa Comentários 10 Jun, 2018, 15:33 | Ciclismo

Yates, de 25 anos, concluiu os 136 quilómetros da derradeira etapa em 3:51.34 horas, batendo o espanhol Dani Navarro (Cofidis) por quatro segundos, com o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale) no terceiro posto a nove.



Na geral, Thomas, hoje quinto, controlou os movimentos dos adversários e venceu com um minuto de diferença para Yates e 1.47 para Bardet, apesar de ter sofrido um furo durante a parte inicial da tirada, com o pódio a confirmar um 'trio' de ciclistas a ter em conta na Volta a França, daqui a quatro semanas.



O britânico de 32 anos conseguiu o oitavo triunfo para o seu país no Dauphiné, sendo o quinto a consegui-lo, após um domínio na última década que começou com Bradley Wiggins (2011 e 2012) e Chris Froome (2013, 2015 e 2016).



A prova, considerada uma das corridas de uma semana de ‘aquecimento’ para o 'Tour', a par da Volta a Suíça, confirmou ainda o bom momento de forma do irlandês Daniel Martin (UAE Team Emirates), que fechou em quarto lugar a geral.



O português Tiago Machado (Katusha Alpecin) terminou a prova no 52.º lugar final, ao concluir o último dia no 45.º posto.