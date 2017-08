Tiago Machado 11.º no contrarrelógio dos Europeus de ciclismo

Lusa 03 Ago, 2017, 16:56 / atualizado em 03 Ago, 2017, 16:59 | Ciclismo

O ciclista da Katusha Alpecin precisou de 55.09 minutos para cumprir os 46 quilómetros do percurso, mais 1.57 do que o vencedor, o belga Victor Campanaerts.



“Foi um contrarrelógio muito duro, devido ao vento. Quando não és um corredor alto e pesado, estas condições acabam por tornar-se adversas. Tendo em conta estas condicionantes, estou satisfeito com a minha prestação. Acho que defendi bem as cores nacionais”, disse Machado, à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.



Já Rafael Reis gastou 57.09 minutos, mais 3.57 do que o vencedor.



“Não correu como eu esperava e a única explicação possível é que não tive força. Hoje não foi o meu dia”, assumiu o ciclista da Caja Rural.



Com uma média de 51,880 km/h, Campanaerts terminou os 56 quilómetros em 53.12 minutos, menos dois segundos do que o polaco Maciej Bodnar, vencedor do segundo 'crono' da Volta a França, e menos quatro do que o irlandês Ryan Mullen.



Nos sub-23, Gaspar Gonçalves foi 37.º classificado no ‘crono’, em 41.05 minutos, mais 3.35 do que o vencedor, o dinamarquês Kasper Asgreen, que bateu o compatriota por Mikkel Bjer por dois segundos e o francês Corentin Ermenault por 23.