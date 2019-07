"Tour". Teunissen defende amarela no contrarrelógio

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jul, 2019, 09:33 / atualizado em 07 Jul, 2019, 09:33 | Ciclismo

O segundo dos dois dias em Bruxelas do "Tour", que pretendem homenagear o histórico Eddy Merckx, deve começar a provocar diferenças entre os favoritos à vitória final.





Os três portugueses em prova não perderam tempo na tirada, com Nelson Oliveira (Movistar) a cortar a meta em 94.º, José Gonçalves (Katusha-Alpecin) em 102.º e Rui Costa (UAE Emirates) em 120.º.



A primeira queda da "Grande Boucle" em 2019 aconteceu a 18 quilómetros do fim e deixou marcas no dinamarquês Jacok Fuglsang (Astana), um dos favoritos, que teve de receber três pontos de sutura num sobrolho e foi conduzido ao hospital para fazer exames complementares, depois de terminar a etapa com o mesmo tempo do vencedor.







Na primeira etapa e num final verificado no "photo finish", após 194,5 quilómetros de corrida cumpridos em 4:22.47 horas, o holandês de 26 anos, Teunissen, bateu o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), segundo, e o australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal), terceiro, tornando-se o primeiro líder da 106.ª edição, no ano em que se celebra o centenário da "maillot jaune".Nesta tirada com partida e chegada na capital belga, a disputa da vitória no foi condicionada por uma queda já dentro dos últimos dois quilómetros, que afastou vários velocistas ou lançadores, entre eles um dos favoritos, o holandês Dylan Groenewegen.A principal fuga do dia fuga tinha sido apanhada a 70 quilómetros da meta, depois de o campeão olímpico, o belga Greg van Avermaet (CCC) ter aproveitado a iniciativa para somar os primeiros pontos na montanha e vestir a camisola das bolas vermelhas.