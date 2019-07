Tour2019. Bernal a 128 km da coroação

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jul, 2019, 08:38 / atualizado em 28 Jul, 2019, 08:38 | Ciclismo

Bernal foi o mais forte no final de três semanas de prova | Epa-Yoan Valat

Etapa de consagração para os vencedores das diversas classificações e para os que ao longo das 21 etapas ultrapassaram as dificuldades e vão conseguir chegar a Paris.





Uma “tirada” sem dificuldade e com código de honra, ninguém atacará ninguém, não haverá alterações à classificação.Na liderança da corrida está Egan Bernal, da Ineos, com 1m11s de vantagem sobre o segundo classificado Geraint Thomas, da mesma equipa, e 1m31s de vantagem sobre o terceiro que é Steven Kruijswijk, da Jumbo.Os portugueses ocupam as seguintes posições na classificação geral individual: Rui Costa, da UAE Team Emirates, em 53.º; Nelson Oliveira, da Movistar Team, em 79.º e José Gonçalves, da Team Katusha Alpecin, em 128.º.Eis os líderes das restantes classificações: Montanha –Romain Bardet, da AG2R La Mondiale; Pontos – Peter Sagan, da Bora-Hansgrohe; Juventude – Egan Bernal, da Ineos, e por Equipas – Movistar.