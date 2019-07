Tour2019. Etapa de transição para a montanha

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2019, 08:25 / atualizado em 10 Jul, 2019, 08:25 | Ciclismo

Julian Alaphilippe, da Quick-Step, lidera o "Tour" no arranque do quinto dia de prova | Epa-Guillaume Horcajuelo

A “tirada” desta quarta-feira é de transição, na véspera de surgir a montanha, com chegada em alto a La Planche des Belles Fills, de categoria especial.



Na liderança da corrida sai Julian Alaphilippe da Quick - Step com 20 segundos de vantagem sobre o segundo classificado Wout van Aert da Jumbo-Visma e 25 de vantagem sobre o terceiro que é Steven Kruijswijk da mesma equipa.



Os portugueses ocupam as seguintes posições na classificação geral individual: Rui Costa, da UAE Team Emirates, em 37.º; Nelson Oliveira, da Movistar Team, em 88.º e José Gonçalves, da Team Katusha Alpecin, em 112.º.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha – Tim Wellens; Pontos – Peter Sagan; Juventude - Wout van Aert e por Equipas – Jumbo Visma.