Tour2019. Mais uma tirada para trepar nos limites

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jul, 2019, 08:34 / atualizado em 26 Jul, 2019, 09:02 | Ciclismo

Bernal, ao centro n foto, é agora o principal perseguidor do camisola amarela | Epa-Guillaume Horcajuelo

Segunda etapa consecutiva nos Alpes, novo desafio para os trepadores e novo teste para os candidatos com a camisola amarela em jogo.



Cinco contagens de montanha que incluem na fase final a passagem pelo Col de I’Iseran a 2270 metros de altitude (contagem de montanha de categoria especial) e Montée de Tignes (1.ª categoria) a 2 km da meta.



Na liderança da corrida está Julian Alaphilippe da Quick-Step com 1m30s de vantagem sobre o segundo classificado Egnan Bernal da Ineos, e 1m35s de vantagem sobre o terceiro que é Geraint Thomas, da mesma equipa.



Os portugueses ocupam as seguintes posições na classificação geral individual: Rui Costa, da UAE Team Emirates, em 53.º; Nelson Oliveira, da Movistar Team, em 80.º e José Gonçalves, da Team Katusha Alpecin, em 128.º.



Eis os líderes das restantes classificações: Montanha –Romain Bardet, da AG2R La Mondiale; Pontos – Peter Sagan, da Bora-Hansgrohe; Juventude –Egan Bernal, da Ineos, e por Equipas – Movistar.