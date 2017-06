UAE Team Emirates confirma ausência de Rui Costa da Volta a França

Lusa 26 Jun, 2017, 16:18 | Ciclismo

O campeão do mundo de fundo de 2013 alinhou esta temporada na Volta a Itália, que terminou na 27.ª posição, com três segundos lugares em etapas, ficando de fora da ‘Grande Boucle’, na qual já venceu três tiradas (uma em 2011 e duas em 2013) e tem como melhor resultado o 18.º lugar de 2012.



O sul-africano Louis Meintjes surge como aposta da equipa para a classificação geral, enquanto o inglês Ben Swift e o italiano Diego Ulissi são as ‘armas’ para a luta pela vitória em etapas.



A Volta a França de 2017 inicia-se em 01 de julho, na cidade alemã Dusseldorf, vai passar pela Bélgica e termina em Paris em 27 de julho.



A equipa da UAE Team Emirates: Atapuma Darwin (Col), Bono Matteo (Ita), Durasek Kristijan (Cro), Laengen Vegard Stake (Nor), Marcato Marco (Ita), Meintjes Louis (Afs), Mori Manuele (Ita), Swift Ben (Ing) e Ulissi Diego (Ita).