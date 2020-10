Ulissi vence segunda etapa, Ganna mantém liderança

Ulissi foi o mais forte na chegada a Agrigento, 149 quilómetros após a partida de Alcamo, vencendo em 3:24.58 horas, o mesmo tempo do eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) e do dinamarquês Mikkel Frolich Honoré (Deceuninck-QuickStep).

Na geral, Ganna manteve os 22 segundos de avanço sobre Almeida e 23 sobre o britânico Geraint Thomas (Ineos), que subiu a terceira.

Na segunda-feira, corre-se a terceira etapa, com partida em Enna e chegada ao monte Etna (150 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.