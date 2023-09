Valentin Madouas impõe-se na Clássica da Bretanha em Plouay

A sétima vitória como profissional do ciclista de 27 anos veio no final de 258 quilómetros com partida e chegada em Plouay, de percurso ondulado, no qual bateu três outros ciclistas num sprint restrito.



O compatriota Mathieu Burgardeau (TotalEnergies) foi segundo, com o mesmo tempo do vencedor, assim como o austríaco Felix Grossschartner (UAE Emirates), terceiro, com o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ) em quarto.



O campeão francês de fundo confirma uma época de alto nível, tendo sido segundo na Strade Bianche, 20.º na Volta a França e quinto na Liège-Bastogne-Liège, vencendo agora uma corrida do calendário WorldTour.