Valverde consegue primeira vitória como campeão do mundo de ciclismo

Lusa Comentários 26 Fev, 2019, 14:33 | Ciclismo

Depois de se ter sagrado campeão do mundo em setembro de 2018, Valverde não tinha conseguido qualquer outra vitória, até hoje, quando se impôs na ligação entre Al Ain e Jebel Hafeet, cumprindo os 179 quilómetros em 4:44.50 horas.



Após recuperar na subida para a meta, Valverde impôs-se ao esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e ao francês David Gaudu (Groupama-FDJ), segundo e terceiro classificados, respetivamente, que terminaram com o mesmo tempo.



Dos dois portugueses em prova, Rui Costa (UAE-Emirates) foi o melhor, terminando no 20.º posto, a 1.04 minutos do vencedor, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) foi o 64.º a cruzar a meta, 7.55 minutos depois de Valverde.



Na geral, Roglic manteve a liderança, agora com 14 segundos de avanço sobre Valverde, que subiu 15 posições, e 39 sobre Gaudu. Rui Costa ganhou 36 lugares e instalou-se no 24.º posto, a 1.46 do esloveno, ao passo que Nelson Oliveira, que fechava o 'top-20' na véspera, caiu para 59.º, a 8.19.



Na quarta-feira corre-se a quarta etapa, entre Palm Jumeirah e a barragem de Hatta, num percurso de 205 quilómetros, com novo final em alto.