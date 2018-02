Valverde ganha Volta à Comunidade Valenciana, Amaro Antunes em 10.º

Lusa 04 Fev, 2018, 16:29 | Ciclismo

Valverde, que já conquistou a prova em 2004 e 2007, fechou a última etapa no 23.º lugar, numa tirada de 135,2 quilómetros ganha ao 'sprint' pelo belga Jurgen Roelandts (BMC), que terminou a tirada ao fim de 2:58.26 horas e bateu na linha de meta o holandês Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo), segundo, e o francês Clément Venturini (AG2R La Mondiale), terceiro.



O espanhol terminou com 14 segundos de vantagem sobre o compatriota Luis Leon Sánchez (Astana), segundo classificado, e 26 face ao terceiro, o dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana), com Adam Yates (Michelton-Scott) no quarto posto, também a 26.



Amaro Antunes terminou a derradeira etapa, que ligou Paterna a Valência, no 15.º lugar, segurando o 10.º posto final, estreando-se na temporada 2018 e como chefe de fila da equipa polaca com um 'top 10' entre várias equipas de WorldTour.



José Mendes (Burgos-BH) terminou no 31.º lugar da geral, a cinco minutos de Valverde, com Nuno Bico (Movistar) a fechar no 154.º lugar, a mais de 42 minutos.