Valverde vence quarta etapa e recupera liderança da Volta à Catalunha

Lusa Comentários 22 Mar, 2018, 17:24 / atualizado em 22 Mar, 2018, 17:40 | Ciclismo

Na etapa rainha da prova, com uma contagem de montanha de categoria especial e duas de primeira, a última das quais a coincidir com a meta, Valverde cortou a meta em 4:25.54 horas, o mesmo tempo do colombiano Egan Arley Bernal (Sky).



Depois de ter trabalhado para o espanhol, vencedor em 2017, até à entrada no quilómetro final, o colombiano Nairo Quintana foi terceiro, a seis segundos do companheiro de equipa.



Na classificação geral, Valverde tirou a liderança ao belga Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), que foi apenas 104.º, a 24.02 minutos, tendo 19 segundos de avanço sobre Bernal e 26 sobre Quintana.



Ricardo Vilela (Manzana Postobon) foi o melhor português na etapa, ao cortar a meta na 29.ª posição, a 2.21 minutos de Valverde, enquanto Joaquim Silva (Caja Rural) foi 142.º, a 24.18.



Após a etapa de hoje, Vilela subiu a 29.º, a 2.46 minutos de Valverde, e Joaquim Silva caiu para 103.º, a 24.43.



A quinta etapa, marcada para sexta-feira, vai ligar Llívia a Vielha Val d’Aran, num percurso de 210,2 quilómetros, no qual os ciclistas terão de passar por uma contagem de montanha de categoria especial e por uma de primeira.