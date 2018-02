Lusa 03 Fev, 2018, 17:32 / atualizado em 03 Fev, 2018, 17:32 | Ciclismo

Valverde vence quarta etapa e reforça liderança da Volta à Comunidade Valenciana



Concentaina, Espanha, 03 fev (Lusa) -- O ciclista espanhol Alejandro Valverde (Movistar) venceu hoje isolado a quarta etapa da Volta à Comunidade Valenciana em bicicleta, reforçando a liderança da classificação geral, na qual o português Amaro Antunes (CCC Sprandi Polkowice) subiu a 10.º.



Valverde terminou a tirada de 181 quilómetros entre Orihuela e Cocentaina, a etapa 'rainha' da corrida, em 4:48.35 horas, quatro segundos a menos do que o segundo classificado, o britânico Adam Yates (Michelton-Scott), e cinco em relação ao terceiro, o compatriota Luis Leon Sánchez (Astana).



Valverde lidera agora com 14 segundos de vantagem sobre Sánchez, segundo classificado, e 26 face ao terceiro, o dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana), com Yates no quarto posto, aos mesmos 26 de distância.



Antunes, que nos últimos dois quilómetros tentou atacar e surpreender os restantes favoritos à geral, sem sucesso, cortou a meta no 11.º lugar, a 31 segundos do vencedor, o que lhe valeu a subida de um lugar na geral, para 10.º, a 1.09 minutos do líder.



José Mendes (Burgos-BH) terminou o dia no 32.º posto, a 2.12 minutos do vencedor, e segue no 33.º lugar da geral, enquanto Nuno Bico (Movistar) foi 155.º na etapa e é 157.º na geral.



No domingo, a última etapa da prova liga Paterna a Valência, numa distância de 135 quilómetros que deve confirmar o triunfo de Valverde, que já conquistou a prova em 2004 e 2007.