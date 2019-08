Vincenzo Nibali reforça a equipa norte-americana Trek-Segafredo

Lusa Comentários 08 Ago, 2019, 16:16 | Ciclismo

“Segui o meu coração e optei por esta equipa, sabendo que este é um projeto muito sério e competitivo”, afirmou Vincenzo Nibali, de 34 anos, um dos sete ciclistas que soma triunfos nas três grandes voltas (triunfou na Vuelta em 2010, no Tour em 2014, e no Giro em 2013 e 2016).



A Trek-Segafredo anunciou também a contratação do irmão mais novo de Vincenzo, António Nibali, que desde 2017 representava a Bahrain Mérida.



O diretor-geral da Trek-Segafredo, Luca Guercilena, classificou Vincenzo Nibali como “um grande campeão” e António, de 26 anos, como “um ciclista sólido e com grande margem de progressão”.