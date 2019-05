Viviani desclassificado "dá" vitória a Gaviria na terceira etapa

Lusa Comentários 13 Mai, 2019, 17:30 / atualizado em 13 Mai, 2019, 17:30 | Ciclismo

Viviani, que tinha triunfado na chegada a Orbetello, foi relegado para a última posição do grupo em que seguia, devido a um desvio de trajetória, que prejudicou um adversário, sendo atribuída a vitória a Gaviria, segundo a cortar a meta.

O novo pódio do dia fica completo com o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ), segundo, e com o alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), terceiro, enquanto o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) segurou a liderança da classificação geral individual.