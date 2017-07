Volta a França aquece na luta pela amarela

Mário Aleixo - RTP 14 Jul, 2017, 07:41 | Ciclismo

Esta sexta feira corre-se a 13ª etapa entre Saint-Girons-Foix, na distância de 101 km.



O segundo dia nos Pirinéus proporciona uma etapa atípica na Volta a França, com apenas 101 quilómetros e três contagens de montanha de 1ª categoria, a última das quais o denominado “Mur de Péguére”, a uma distância de 27 km da meta. Autêntica face de dois gumes, com uma descida seguida de falso plano, propícia a mais surpresas.



Para trás fica a etapa de quinta feira, também nos Pirinéus, marcada por uma aceleração de Fabio Aru a 500 metros da meta em plena subida que deixou Froome para trás.



Tiago Machado chegou no 77º lugar e perdeu 24m 05s descendo quatro lugares na geral individual sendo agora 60º a 1h 11m 21 do primeiro lugar.