Volta a França. Daryl Impey vence nona etapa, Julian Alaphilippe segura liderança

Lusa Comentários 14 Jul, 2019, 17:21 | Ciclismo

Impey, campeão sul-africano de fundo e contrarrelógio, cumpriu os 170,5 quilómetros entre Saint-Étienne e Brioude em 4:03.12 horas, batendo ao `sprint` o companheiro de fuga, o belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal), segundo colocado, com o mesmo tempo, enquanto o esloveno Jan Tratnik (Bahrain Merida) foi terceiro, a 10 segundos.

Na classificação geral, os favoritos chegaram juntos, a mais de 16 minutos do vencedor, com Alaphilippe a segurar a camisola amarela no Dia da Bastilha, feriado nacional em França, com 23 segundos de vantagem sobre o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), segundo posicionado, e 53 para o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), terceiro.

Na segunda-feira, a 10.ª etapa liga Saint-Flour a Albi, ao longo de 217,5 quilómetros, com três contagens de montanha de terceira categoria e uma de quarta.