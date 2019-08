Volta a França do Futuro. Gonçalo Carvalho acaba em 48.º

Lusa Comentários 25 Ago, 2019, 18:24 | Ciclismo

Cepeda cortou a meta ao fim de 2:37.47 horas, necessárias para cumprir os 78,1 quilómetros entre Saint-Colomban-des-Villard e Le Corbier, batendo o luxemburguês Michel Ries, segundo, por 27 segundos, com o espanhol Iñigo Elosegui em terceiro, a 34.



Numa prova marcada pelos ‘azares’ para a seleção portuguesa jovem, que terminou com apenas três corredores, o melhor foi Gonçalo Carvalho, hoje 33.º e a acabar no 48.º lugar final.



Jorge Magalhães também acabou nos 50 primeiros, em 47.º, enquanto Guilherme Mota foi 88.º classificado.



No final, o selecionador português, José Poeira, admitiu que a participação ficou “aquém das expectativas”, citado em comunicado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



“As quedas em que os nossos corredores estiveram envolvidos condicionaram fortemente o desempenho e os resultados, mas viemos para esta competição com intenções de fazer melhor do que conseguimos”, assumiu.



Foss, de 22 anos, assegurou a vitória numa das principais provas para sub-23, numa fase em que tem já garantida a passagem para o escalão WorldTour, com contrato assinado com a Jumbo-Visma até 2021.



Em segundo lugar terminou o italiano Giovanni Aleotti, com o belga Ilan van Wilder a fechar o pódio.