Volta a França entra nas etapas dos Alpes

Mário Aleixo - RTP 19 Jul, 2017, 08:29 / atualizado em 19 Jul, 2017, 08:29 | Ciclismo

As montanhas alpinas recebem esta quarta-feira uma etapa em alta montanha que bem poderia ser considerada “rainha”.



O martírio começa em Ordon (contagem de montanha de 2ª categoria) para aquecer, segue-se Croix de Fer (categoria especial), Telégraphe(1ª) e Galibier (categoria especial) que será o ponto mais elevado da corrida e uma descida com 28 km até à meta, onde alguns favoritos vão deixar de o ser.



Da etapa de terça-feira fica o registo de uma chegada ao “sprint” com Daniel Martin e Alberto Contador a perderem algum tempo.



Froome manteve a camisola amarela com 18 segundos de vantagem sobre Fabio Aru.



Tiago Machado, da Katusha, ocupa o 71º lugar na geral individual.



Desistências de peso



Agora os olhos estão postos na “tirada” de hoje e a lembrança de que Phillippe Gilbert já não está no “Tour” dado que já não alinhou á partida da 16ª etapa, a contas com uma gastroenterite.



Também George Bennett foi obrigado a desistir por não se sentir bem nos últimos dias quando estava perto de ser o primeiro neozelandês da história a terminar a Volta a França nos 15 primeiros classificados.



À margem da corrida há essa notícia de que Alberto Contador poderá estar a realizar a última Volta a França, de acordo com afirmações do diretor desportivo da Trek.



Contador, recorde-se, venceu a Volta a França em 2007 e 2009.